Una bella iniziativa di socialità | a Meldola sette chilometri di passeggiata contro il fumo

una splendida dimostrazione di solidarietà e consapevolezza, ha coinvolto cittadini di tutte le età in un percorso simbolico contro il fumo. Con passi decisi e sorrisi condivisi, i partecipanti hanno rafforzato il loro impegno per uno stile di vita più sano e una comunità più unita. Un momento di condivisione che ha lasciato un segno positivo nel cuore di Meldola, promuovendo salute e socialità.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, si è svolta a Meldola una passeggiata di 7 chilometri, con partenza dalla Casa della Comunità fino alle prime colline meldolesi, nei pressi della suggestiva area di Scardavilla. L'iniziativa, organizzata dal gruppo "Meldola Cammina"

In questa notizia si parla di: meldola - iniziativa - chilometri - passeggiata

Lunedì in terrazza, riparte l'iniziativa animata dai ragazzi di Meldola - Lunedì in terrazza riparte con entusiasmo, portando a Meldola sette serate di pura energia estiva! Dal 2 giugno 2025, il Bar Novanta si trasforma nel cuore pulsante della musica live, dell’intrattenimento e della socialità, grazie all’impegno dei ragazzi locali e alla passione della Cooperativa Casa del Lavoratore.

