Un weekend di scienza e divertimento per tutta la famiglia a Città della Scienza

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile all'insegna della scienza e del divertimento a Città della Scienza! Un'occasione unica per grandi e piccoli di esplorare, sperimentare e scoprire i meravigliosi segreti del mondo che ci circonda. Non perdete questa opportunità di unire apprendimento e divertimento in un’esperienza coinvolgente e stimolante. Il weekend del 14 e 15 giugno vi aspetta per rendere la scienza accessibile e emozionante per tutta la famiglia!

A Città della Scienza tornano i Campi Estivi tra divertimento, apprendimento e scoperte - Quest'estate, la Città della Scienza riapre le porte a un viaggio straordinario tra divertimento e apprendimento! Dal 16 giugno al 5 settembre, i campi estivi offrono settimane di esplorazioni scientifiche per bambini dai 5 agli 11 anni.

NOTTE DELLA SCIENZA 2025 Venerdì 13 giugno 2025 Scuola Primaria di Grumolo delle Abbadesse Sta per tornare la notte della scienza!… Una serata magica all’insegna della conoscenza, della curiosità e del divertimento per tutta la famiglia! Vai su Facebook

