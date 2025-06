Un viceré per il Sud Così Meloni prova a recuperare consensi

In un Paese in costante fermento, Giorgia Meloni tenta di rafforzare il suo consenso nel Sud con una mossa strategica: la nomina a sorpresa di Luigi Sbarra come sottosegretario. Un gesto che suscita domande e aspettative, mentre il direttore Mario Sechi analizza le sue implicazioni politiche. Ma quale sarà davvero l’effetto di questa decisione sulla stabilità e sui futuri equilibri del governo? La risposta si svelerà nei prossimi mesi.

L'intervistatore Mario Sechi, direttore di Libero e suo ex portavoce, non chiede lumi a Giorgia Meloni l'intervistata sulla nomina a sorpresa dell'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra a sottosegretario con