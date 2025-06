' Un tuffo blu per l' autismo' evento benefico al lido

Unisciti a noi il 14 giugno 2025 al Lido Gallo di Castelvolturno per “Un tuffo nel blu per l’autismo”, un evento benefico che unisce solidarietà e divertimento sotto il sole. Dalle 11 alle 16, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e al sostegno delle persone con autismo, con attività coinvolgenti e stupende sorprese in spiaggia e in acqua. Vieni a fare la differenza e a vivere emozioni indimenticabili!

Il 14 giugno 2025, il Lido Gallo di Castelvolturno in via Marina di Varcaturo, dalle 11 alle 16, accoglierà un evento speciale all’insegna dell’amore e dell’impegno sociale: “Un tuffo nel blu per l’autismo”. A scendere in campo, anzi in spiaggia e in acqua, saranno i cani da salvataggio della. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - 'Un tuffo blu per l'autismo', evento benefico al lido

“Un Tuffo in Piscina per l’Autismo” la seconda edizione firmata Autismo in Movimento - L’evento inclusivo, che si terrà lunedì 1° luglio presso Il Viale a Cicciano, sarà motivo di ... Segnala marigliano.net