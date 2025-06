Un ticket regalo in anticipo poi la beffa | come funziona la truffa delle finte escort ad Agrigento

Attenzione agli inganni online: scopri come funziona la truffa delle finte escort ad Agrigento, dove una semplice ricarica virtuale fatta in un tabacchino si trasforma in un incubo. Un ticket regalo in anticipo e promesse di incontri erotici si rivelano trappole ben orchestrate per sottrarre soldi e lasciarti senza niente. È importante conoscere i segnali di questa frode per proteggersi e non cadere vittima di illusioni false e tristi delusioni.

Una ricarica virtuale fatta in un tabacchino, facendo credere all'interlocutore che si trova poco distante dall'abitazione dove da lì a poco avrebbe consumato una sfrenata ora di sesso a pagamento, e poi la truffa. Il telefono staccato, il blocco su whatsapp e la scomparsa nel nulla con la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Un ticket regalo in anticipo... poi la beffa: come funziona la truffa delle finte escort ad Agrigento

In questa notizia si parla di: truffa - ticket - regalo - anticipo

Finte escort, l'ultima frontiera delle truffe online.

