Un testimone ha incastrato il ricercato di Villa Pamphilj | Strattonava la donna con la bimba in braccio

Un testimone ha fornito un dettaglio cruciale che ha permesso alla polizia di fermare il sospettato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphilj. La sua testimonianza, descrivendo un episodio di strattonamenti in una piazza, ha portato all'arresto in Grecia dell'uomo ritenuto responsabile. La vicenda, ancora in fase di chiarimento, evidenzia come il coraggio di un singolo possa fare la differenza nella caccia alla veritĂ . Continua a leggere.

Un testimone chiave ha permesso alla polizia italiana di fermare in Grecia il presunto killer di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj a Roma. Ha raccontato di averlo visto in una piazza metre strattonava la donna con in braccio la bambina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: testimone - villa - pamphilj - strattonava

Bimba di 5 mesi morta a Villa Pamphili a Roma, parla il testimone che ha trovato il cadavere - Il pomeriggio del 7 giugno a Villa Pamphili, un testimone ha scoperto un tragico segreto che ha sconvolto Roma: il corpo senza vita di una bambina di soli 5 mesi.

Un testimone ha incastrato il ricercato di Villa Pamphilj: “Strattonava la donna con la bimba in braccio”.

Un testimone ha incastrato il ricercato di Villa Pamphilj: “Strattonava la donna con la bimba in braccio” fanpage.it scrive: Un testimone chiave ha permesso alla polizia italiana di fermare in Grecia il presunto killer di madre e figlia trovate morte a Villa Pamphilj a Roma ...