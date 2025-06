Un tesoro per i fan | a Londra proiettato il rarissimo Star Wars originale del ’77

Se sei un appassionato di Star Wars, questa è un'opportunità da non perdere: al British Film Institute di Londra, potrai rivivere l’emozione del film originale del 1977, proiettato come allora, con il supporto di Lucasfilm e la partecipazione di Kathleen Kennedy. Un vero e proprio tesoro per i fan, per immergersi ancora una volta nella galassia lontana, tanto amata e ora più vicina che mai.

Il British Film Institute ha offerto un'occasione unica: vedere il primo storico Star Wars esattamente come nel 1977, con l'approvazione di Lucasfilm e la presenza di Kathleen Kennedy. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Un tesoro per i fan: a Londra proiettato il rarissimo Star Wars originale del ’77

In questa notizia si parla di: star - wars - tesoro - londra

Doctor aphra il primo personaggio queer di star wars e l’impatto sulla saga - Doctor Aphra, il primo personaggio queer di Star Wars, rappresenta una svolta importante nella saga, contribuendo a una maggiore diversità e inclusività.

Dylan Dog fa 400, lo sceneggiatore Recchioni: Lo uccido; Star Wars: all’asta il copione originale di Harrison Ford.

La storica proiezione della prima copia di Star Wars: un evento unico al BFI di Londra - La proiezione della copia originale di Star Wars al BFI Film on Film Festival di Londra, con Kathleen Kennedy presente, ha offerto ai fan un'esperienza unica e storica del film del 1977. Si legge su ecodelcinema.com

Star Wars, lo script di Harrison Ford all'asta a Londra: verranno svelati gli appunti segreti di George Lucas - La sceneggiatura di Star Wars di proprietà di Harrison Ford, con gli appunti di George Lucas, verrà messa all'asta a Londra. Secondo movieplayer.it

Star Wars - Episodio VII, la produzione suddivisa fra Londra e Los Angeles? - Dopo il rumour di questa mattina sulle location del nuovo Star Wars, ecco un'altra voce secondo cui la produzione del ... Scrive badtaste.it