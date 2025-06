Un sogno spezzato in volo chi erano i medici Komi Vyas e Prateek Joshi morti con i loro bambini nel disastro aereo in India

Un tragico volo verso un nuovo inizio si è trasformato in un incubo: medici dedicati e genitori amorevoli, Komi Vyas e Prateek Joshi, insieme ai loro tre bambini, hanno perso la vita in un disastro aereo ad Ahmedabad. Pochi minuti prima del decollo, avevano condiviso un selfie di speranza e sogni futuri. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile il volo della vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

Un selfie scattato pochi minuti prima del decollo: i genitori, entrambi medici, viaggiavano con i tre figli piccoli verso Londra, dove si stavano trasferendo. Poi l’aereo è precipitato ad Ahmedabad. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un sogno spezzato in volo, chi erano i medici Komi Vyas e Prateek Joshi, morti con i loro bambini nel disastro aereo in India

