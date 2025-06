Un Posto al Sole trame dal 16 al 20 giugno 2025 | Rossella sconvolta da un volto del passato

Prepariamoci a un’emozionante settimana su Rai Tre con “Un Posto al Sole”: dal 16 al 20 giugno, cinque puntate ricche di suspense e colpi di scena, con Rossella al centro di una scoperta sconvolgente. La sua reazione di fronte a un volto del passato promette di sconvolgere le certezze dei protagonisti. Cosa nasconde questa rivelazione? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono appena iniziate.

Cosa ci riserveranno le nuove puntate Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai Tre dal 16 al 20 giugno? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troviamo Rossella, costretta a fare i conti con il turbamento che la assale davanti a una donna ricoverata in ospedale. Quel volto la riporta nel passato: di chi si tratta e perché la giovane Saviani è così sconvolta? Anticipazioni Un Posto al Sole: esperienza traumatica per Rossella. Mentre è di turno al San Raffaele, Rossella viene chiamata a soccorrere una nuova paziente. La donna, in evidente stato confusionale, colpisce immediatamente la dottoressa Graziani: quel volto Rossella lo ha già visto! Chi è la donna misteriosa che scatena nella giovane Graziani un turbinio di emozioni? Al momento gli spoiler non rivelano la sua identità, ma fin dalle prime immagini appare evidente che si tratta di una donna che ha avuto – in un passato abbastanza recente – un'interazione con Rossella.