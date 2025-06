Un ponte tra accademia e impresa per il futuro del digital learning

In un mondo in rapida evoluzione digitale, il ponte tra accademia e impresa diventa essenziale per plasmare il futuro del learning. Nel volume ‚ÄúTecnologie per la formazione aziendale‚ÄĚ, Franco Amicucci, Paolo Ferri, Fabrizio Maimone e Francesca Scenini offrono una panoramica innovativa, tracciando una mappa che guida le aziende verso nuove frontiere formative. Scopri come queste intuizioni possano trasformare il modo di apprendere e crescere nel contesto aziendale di domani.

Nel volume ‚ÄúTecnologie per la formazione aziendale‚ÄĚ Franco Amicucci, Paolo Ferri, Fabrizio Maimone e Francesca Scenini tracciano una mappa teorica e operativa degli scenari futuri per la formazione in azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Un ponte tra accademia e impresa per il futuro del digital learning

In questa notizia si parla di: ponte - accademia - impresa - digital

Per il 79.esimo anniversario della Repubblica Italiana, appuntamento lunedì 2 giugno dalle ore 16 su piazzale Cadorna. "La memoria è un ponte verso la libertà" Concerto con Accademia Filarmonica "Città di Seregno" Filarmonica Verdi Lecco Coro il Rifugio Vai su Facebook

Un ponte tra accademia e impresa per il futuro del digital learning; Un ponte tra Milano e Ragusa Ibla. La bottega degli studenti di Brera : Dal Barocco appunti per il futuro; Partnership tra UNSIC Piemonte e Accademia Telematica Europea.

Un ponte tra accademia e impresa per il futuro del digital learning Riporta ilgiornale.it: Nel volume ‚ÄúTecnologie per la formazione aziendale‚ÄĚ Franco Amicucci, Paolo Ferri, Fabrizio Maimone e Francesca Scenini tracciano una mappa teorica e operativa degli scenari futuri per la formazione in ...