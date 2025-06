Un perugino nell' inferno dei territori palestinesi | Situazione davvero difficile dopo l' attacco di Israele all' Iran

un attacco inaspettato di Israele all’Iran, il fragile equilibrio dei territori palestinesi è venuto nuovamente sotto pressione. Moreno Caporalini, perugino e leader del progetto Land di Feicos, si trova ora in un albergo, immobilizzato dalla crisi. Con i suoi interlocutori palestinesi impegnati nella lotta quotidiana per la sostenibilità ambientale, la situazione odierna richiede ancora più resilienza e solidarietà. E oggi, più che mai, è fondamentale mantenere viva la speranza di un futuro migliore.

"La situazione? Be' la situazione è critica. Sono in albergo, da qui non mi muovo". Moreno Caporalini, perugino, è a capo di un progetto di cooperazione per Feicos che si chiama Land. I suoi interlocutori sono i comuni palestinesi, si lavora per la sostenibilità ambientale. Ma oggi, dopo.

