Un padovano su tre ha scelto di andare in ferie a giugno

Un padovano su tre ha scelto di andare in ferie a giugno, segnando l’arrivo ufficiale dell’estate per circa 420.000 residenti. Con le scuole chiuse e gli esami ormai archiviati, la provincia si prepara a vivere un periodo di relax e avventura. La maggior parte di loro, tra l’85 e il 90%, sceglierà di concedersi vacanze all’interno del nostro Paese, scoprendo nuove mete senza allontanarsi troppo da casa. È il momento perfetto per partire e scoprire angoli nascosti della nostra bella Italia.

Un padovano su tre ha scelto di andare in ferie a giugno

