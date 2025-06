Un modo di mangiare che ricorda quello degli animali domestici e come spesso accade fa discutere

Un modo di mangiare che ricorda quello degli animali domestici e, come spesso accade, fa discutere. TikTok, vero laboratorio di tendenze alimentari curiose e polarizzanti, ha recentemente lanciato la “human kibble”: crocchette per umani. Ideata dal creator William Kim, questa ricetta combina 19 ingredienti tra verdure, legumi, cereali, tofu e pollo, serviti in una grande ciotola. Ma sarà davvero il futuro del nostro modo di mangiare?

