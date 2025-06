un mese di yoga e pilates nei parchi di udine dove e quando

Un mese di benessere all'aperto, tra i colori dei parchi di Udine, per ritrovare equilibrio e vitalità. Yoga e Pilates nei giardini più nascosti, lontano dal caos cittadino, offrono un’occasione unica di relax e salute. Torna anche quest’anno "Giardini in movimento", l'11a edizione di un’iniziativa che unisce natura e benessere, ideata dall'associazione Amici della Vertebra, che aiuta a...

