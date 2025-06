Un mese di ginnastica di gruppo all’aperto

Pronti a riscoprire il piacere del movimento all’aria aperta? Lunedì riparte “Legnano Si Muove”, l’evento che da 11 anni unisce cittadini e amanti del benessere in un percorso gratuito di ginnastica di gruppo. Un’occasione imperdibile per migliorare la salute, favorire la socializzazione e vivere momenti di allegria all’insegna del benessere psicofisico. Non mancate: il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno!

Lunedì riparte "Legnano Si Muove", la manifestazione giunta all'11esima edizione e che può essere definita come un progetto di ginnastica di gruppo gratuita, aperto ai cittadini di Legnano e dei paesi limitrofi che ha come obiettivi principali la prevenzione, il benessere psico-fisico e la salute, promossi attraverso il movimento e la socializzazione. L'iniziativa è organizzata da Genesi Uno SpA, con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana. Il calendario estivo prevede appuntamenti da lunedì fino a venerdì 11 luglio, con lezioni gratuite tenute tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 18.

