Un impianto cerebrale è riuscito a tradurre in tempo reale i pensieri di un uomo affetto da Sla in parole

Un’imponente svolta nella comunicazione con persone affette da SLA: un impianto cerebrale 232 ha finalmente permesso di tradurre in tempo reale i pensieri di un uomo, aprendo nuove speranze e possibilità. I ricercatori della University of California, Davis, celebrano questo successo sulla rivista Nature, segnando un passo avanti rivoluzionario nel campo delle interfacce cervello-computer. Un progresso che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui comprendiamo e supportiamo le persone con disabilità neurologiche.

A descrivere il successo del progetto sono stati i ricercatori della University of California, di Davis sulle pagine di Nature. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un impianto cerebrale è riuscito a tradurre in tempo reale i pensieri di un uomo affetto da Sla in parole

In questa notizia si parla di: impianto - cerebrale - riuscito - tradurre

Un impianto cerebrale è riuscito a tradurre in tempo reale i pensieri di un uomo affetto da Sla in parole; Uomo paralizzato pilota un drone con il pensiero grazie a un'interfaccia BCI | Video; Muovere il mouse con il pensiero: l'uomo che c'è riuscito grazie al chip di Neuralink impiantato nel cervello.

L’impianto cerebrale Neuralink non sta funzionando come previsto Si legge su ilpost.it: lungo periodo di addestramento del sistema per tradurre i segnali elettrici prodotti dai suoi pensieri ...