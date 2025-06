Un giorno da pompiere, festa, ricordo e solidarietà: un evento che unisce cuore e spirito di comunità. I vigili del fuoco del Distaccamento di Busto Arsizio–Gallarate hanno trasformato il dolore in azione, onorando la memoria dei loro colleghi scomparsi nel 2022, Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio. Attraverso iniziative coinvolgenti e momenti di riflessione, hanno creato un’occasione speciale per rafforzare legami e diffondere solidarietà. La loro storia ci insegna che…

Ci sono amicizie che durano nel tempo anche quando gli amici non ci sono più. Lo sanno i vigili del fuoco del Distaccamento di Busto Arsizio–Gallarate che nel ricordo di due loro colleghi, prematuramente scomparsi nel 2022 Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, hanno dato vita (su iniziativa del capo distaccamento Riccardo Battistella), ad un progetto di solidarietà. “ Un giorno da pompiere ” è stata festa e occasione di riflessione: tre giorni di eventi che si sono svolti dal 6 all’8 giugno. L’amicizia per i due colleghi e il loro ricordo sono i semi coltivati con fedeltà dal Comitato Pompieri del Sempione 245 che in collaborazione con l’Associazione nazionale vigili del fuoco di Varese, il supporto di numerosi sponsor e dell’amministrazione comunale hanno organizzato la tre giorni nel segno della solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it