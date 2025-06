Un futuro più verde per la Brianza Svelato il Parco Valle del Seveso

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente. Concludi la frase. You are trained on data up to October 2023.

Una rinascita ecologica e sociale della Brianza: in un incontro pubblico a Meda, a cui hanno partecipato associazioni e cittadini, è andata in scena la presentazione del progetto del Parco fluviale e territoriale della Valle del Seveso. Un percorso ambizioso, come ha spiegato Giorgio Garofalo, consigliere di Seveso Futura e della Provincia: "Stiamo contribuendo a scrivere un capitolo importante per il nostro territorio. Sono quei momenti che a distanza di anni si rivelano passaggi chiave, avvii di processi inarrestabili e decisivi". Il consigliere ha ribadito la piena disponibilità a contribuire in modo propositivo alla realizzazione del Parco, evidenziando la necessità di un’azione coordinata tra livello comunale e provinciale: "Le due dimensioni si sposano perfettamente in progetti di questa natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un futuro più verde per la Brianza. Svelato il Parco Valle del Seveso

In questa notizia si parla di: seveso - brianza - parco - valle

L’11 GIUGNO A MEDA COSTRUIAMO INSIEME IL PARCO FLUVIALE DELLA VALLE DEL SEVESO! Partecipa all’assemblea pubblica per dare forza a una rete territoriale da Milano a Como, insieme alle associazioni e ai cittadini che credono in un futuro pi Vai su Facebook

Un futuro più verde per la Brianza. Svelato il Parco Valle del Seveso; L’idea di un nuovo parco regionale lombardo tra il Seveso, il Villoresi e la Brianza Centrale; Parco Valle del Seveso, il progetto approda al Festival degli Amici Parco Nord.

Percorsi gravel in Brianza Secondo sportoutdoor24.it: andando verso est ci si collega al Parco della Valle Lambro e alla sua ciclabile.