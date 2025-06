Un dono dall’anno Mille | l’antichissima abbazia di Madignano passa al Comune

Un dono prezioso dall’epoca millenaria: l’antichissima abbazia di Madignano, simbolo di secoli di storia, passa ufficialmente al Comune. Un gesto di grande valore che preserva e valorizza un patrimonio unico, lasciato in eredità da una famiglia ormai scomparsa. Ora, con il supporto della comunità, questo storico monumento potrà essere restituito al suo splendore e diventare un punto di riferimento per le future generazioni. Così, il passato abbraccia il futuro, aprendo nuove prospettive per Madignano.

Madignano (Cremona) – C’è una vecchissima abbazia dietro la chiesa parrocchiale nel comune di Madignano. Apparteneva a una famiglia. Poi il padre è morto e sono rimaste madre e figlia che di questa abbazia davvero non sapevano che cosa farne, anche perché parecchio ammalorata e bisognosa di cure urgenti. Così, ecco farsi avanti l’idea di donare lo stabile, molto grande, al Comune di Madignano. Che ha accettato la donazione e adesso, con il sindaco Piero Guardavilla, sta già pensando a come intervenire. L’acquisizione dell’abbazia tra i beni del Comune è stata decretata durante il Consiglio comunale di mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un dono dall’anno Mille: l’antichissima abbazia di Madignano passa al Comune

