Un passo avanti verso la sicurezza e la solidarietà: la Pistoia-Abetone rafforza il suo impegno con l’installazione del defibrillatore numero 208, simbolo di cura e attenzione per la comunità. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra la celebrazione ultramaratona e l’associazione ETS Regalami un sorriso, sottolinea l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Un gesto che dimostra come lo sport possa diventare motore di vero cambiamento e solidarietà, promuovendo una cultura della prevenzione sempre più diffusa.

Pistoia, 13 giugno 2025 – Un nuovo importante traguardo si aggiunge alla lunga storia di solidarietà della Pistoia-Abetone: è stato consegnato il defibrillatore numero 208, frutto della collaborazione tra il comitato organizzatore della celebre ultramaratona e l’associazione pratese ETS Regalami un sorriso. Il defibrillatore è stato consegnato alla Misericordia di Cireglio. In un evento che da oltre 10 anni di collaborazione con Regalami un sorriso che coniuga sport, passione e impegno sociale, questa donazione rappresenta una vera e propria perla di altruismo, nata da un progetto innovativo e virtuoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un defibrillatore per la Misericordia di Cireglio

