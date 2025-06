Un commando del Mossad nel cuore dell' Iran | i droni esplosivi per colpire Teheran

In un audace colpo nel cuore dell'Iran, un commando di élite israeliana ha schierato droni esplosivi con l'obiettivo di minare le difese di Teheran. Un'operazione sofisticata che mira non solo a neutralizzare le barriere aeree, ma anche a lanciare un chiaro messaggio di forza e strategia preventiva. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le vere intenzioni dietro questa mossa audace.

Un commando di 007 israeliani ha schierato e attivato sistemi avanzati per distruggere le difese aeree dell'Iran. L'obiettivo del Mossad era duplice: aprire la strada ai caccia e mostrare a Teheran le sue vulnerabilità in caso di escalation.

Le mosse del Mossad in Iran: una base militare clandestina e commando infiltrati per distruggere le difese aeree

