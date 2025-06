Un arsenale droga e una bomba carta nascosti in un esercizio commerciale

Quando gli agenti di polizia sono entrati nell’esercizio commerciale, hanno scoperto un vero e proprio arsenale di droga e una bomba carta nascosti tra le scaffalature. Un ritrovamento che ha sconvolto l’intera comunità e messo in moto un’indagine serrata. La scoperta si inserisce in un quadro più ampio di attività illecite, evidenziando quanto possa essere sottile il confine tra normalità e criminalità. La notizia prosegue con sviluppi sorprendenti e impegnativi per le forze dell’ordine.

All'interno di un esercizio commerciale nascondeva armi e munizioni. L'ipotesi degli investigatori del commissariato di polizia di Cisterna ha portato ad approfondire il controllo e a procedere a una perquisizione, che ha dato effettivamente esito positivo.

