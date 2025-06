Un altro Recoba in arrivo in Italia | si tratta di Jeremia figlio di Alvaro

Un nuovo talento sta per affacciarsi nel calcio italiano: si tratta di Jeremia Recoba, figlio del celebre Alvaro Recoba. Dopo anni di attesa, i rumors di mercato sembrano confermare il suo trasferimento in Italia, con il Torino in prima fila. Nato nel 2003 a Como, Jeremia cresce tra passione e sport, portando con sé l’eredità di un padre leggenda. Il suo arrivo potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel mondo del calcio tricolore, lasciando tutti senza fiato.

Un altro Recoba in arrivo sul pianeta del calcio tricolore dopo qualche anno? I rumors di mercato fanno propendere verso la risposta affermativa. Come riporta L’interista, infatti, Jeremia Recoba, figlio dell’ex fuoriclasse uruguayano dell’ Inter Alvaro Recoba detto “el Chino”, è infatti seguito con molta attenzione dal Torino. Nato a Como nel 2003, Jeremia ha respirato pane e calcio sin dai suoi primi vagiti. Anzi, pane e Inter, dal momento che quello era il periodo in cui suo padre trascorreva la sua seconda vita con i nerazzurri (dal 1999 al 2007, mentre la prima era stata dal 1997 al 1999 prima della breve parentesi al Venezia). 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

classe 2003, mancino elegante, già protagonista in Copa Libertadores con il Nacional 25 presenze, 8 gol, 5 assist

