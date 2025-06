Un altro portiere da affiancare a Trombini I nomi nella lista di Cutolo

L'Arezzo punta a rafforzare la propria rosa con un portiere di livello accanto a Luca Trombini, giovane talento del 2001. La ricerca si concentra su profili di esperienza e qualità , per creare una coppia affidabile e competitiva. La strategia del club mira a elevare la competitività interna, offrendo a Bucchi strumenti concreti per affrontare al meglio la stagione. La scelta finale sarà determinante per consolidare il progetto ambizioso dei neroazzurri.

Il profilo giusto da inserire in organico a fianco di Luca Trombini (2001). L'Arezzo sta sondando varie opzioni di mercato, secondo una linea che verrà seguita per comporre tutta la rosa: concorrenza d'alto livello in ogni ruolo, in modo da alzare la competitività interna e dare modo a Bucchi di.

