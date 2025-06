Umberto Di Capua è morto È stato imprenditore e vice presidente di Assolombarda

Addio a Umberto Di Capua, figura di spicco nell'imprenditoria e nel mondo diplomatico milanese. Nato a Rotondella nel 1936, ha dedicato la sua vita allo sviluppo economico e alle relazioni istituzionali, lasciando un’impronta indelebile nella comunità. Con la scomparsa dell’88enne milanese, Milano perde un protagonista amato e rispettato. I funerali si terranno lunedì 16 giugno alle 14.45 nella basilica di San Babila, per celebrare la sua lunga e significativa vita.

È morto a Milano Umberto Di Capua, imprenditore e diplomatico. Aveva 88 anni: era nato a Rotondella (Matera) nel 1936. Lascia la moglie Marinella, presidente di Fondazione Asm, i figli e i nipoti. I funerali si svolgeranno lunedì 16 giugno alle 14.45 nella basilica di San Babila a Milano.

Umberto Di Capua è morto. È stato imprenditore e vice presidente di Assolombarda.

