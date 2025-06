Ultima seduta del Consiglio delle bambine e dei bambini | i loro desideri per Latina

L’ultima seduta del Consiglio delle Bambine e dei Bambini di Latina ha rappresentato un momento speciale di ascolto e crescita, con i giovani protagonisti che hanno espresso desideri e idee per il futuro della città. Questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano, sottolinea l’importanza di coinvolgere i più piccoli nelle decisioni che riguardano il loro domani. È un esempio di come la partecipazione attiva possa plasmare una comunità più inclusiva e vivace.

Seduta conclusiva, nell'aula consiliare del Comune di Latina, del primo anno di attività del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini, un'iniziativa che l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano ha fortemente voluto riattivare per promuovere la partecipazione attiva.

L’Amministrazione Comunale ha aderito anche all’edizione 2025 di #DirittiInComune, promossa da Anci e UNICEF Italia per sensibilizzare sui diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione ONU (ratificata in Italia il 27 maggio 1991). Vai su Facebook

