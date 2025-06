Ultima Generazione con le forbici davanti Senato | Meloni tagli l' Iva?

In un gesto simbolico e deciso, sette attivisti di Ultima Generazione hanno inscenato un flash mob davanti al Senato, chiedendo a Meloni di intervenire e abbassare l'IVA sui beni alimentari essenziali. Dopo aver manifestato davanti alla Camera e al Ministero dell'Agricoltura, la loro protesta si fa strada nel cuore del potere, portando sul tavolo un tema cruciale per milioni di cittadini. La loro azione dimostra come ogni voce possa fare la differenza nel cambiare le politiche.

Roma, 13 giu. (askanews) - Sette attivisti di Ultima Generazione, aderenti alla campagna "Il Giusto Prezzo", hanno tenuto un flash mob di protesta davanti al Senato chiedendo al governo di tagliare l'Iva sui beni alimentari essenziali. Dopo essere stati in settimana davanti alla Camera dei Deputati e il Ministero dell'Agricoltura per protestare contro il decreto sicurezza - stavolta gli attivisti sono andati davanti al Senato. Sono poi stati spostati dalle forze dell'ordine in via del Salvatore dove hanno srotolato lo striscione con la scritta "Tagliamo l'Iva" e poco dopo sono stati portati in commissariato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultima Generazione con le forbici davanti Senato: Meloni tagli l'Iva?

In questa notizia si parla di: davanti - senato - ultima - generazione

Dl sicurezza, sit-in dell'opposizione in Senato davanti a banchi Governo. Seduta sospesa - Il clima politico si infiamma: il sit-in delle opposizioni in Senato contro il Dl Sicurezza segna un momento cruciale nel dibattito pubblico.

Blitz di Ultima Generazione a Palazzo Montecitorio. Gli attivisti, arrivati per protestare contro il caro prezzi e il mancato taglio dell'IVA sui beni di prima necessità, sono stati prima spostati al di là dell'Obelisco e poi portati via dalle Forze dell'Ordine. I manifestanti Vai su Facebook

Altra azione di Ultima Generazione. Davanti al Senato con le forbici per il taglio dell’Iva; Ultima Generazione con le forbici davanti Senato: Meloni tagli l'Iva?; Frutta e verdura davanti al Parlamento, il blitz di Ultima Generazione contro il caro vita.

Ultima Generazione con le forbici davanti Senato: Meloni tagli l’Iva? Riporta askanews.it: (askanews) – Sette attivisti di Ultima Generazione, aderenti alla campagna “Il Giusto Prezzo”, hanno tenuto un flash mob di protesta davanti al Senato chiedendo al governo di tagliare l’ ...