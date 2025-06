Ugci | La decisione della Consulta ha ferito la vita nel suo valore assoluto

La sentenza della Corte Costituzionale del 2019 ha segnato un confine delicato tra diritto alla vita e rispetto della libertà individuale. Tuttavia, questa decisione ha sollevato profonde riflessioni sulla tutela dei valori fondamentali e sull'impatto sulle politiche sanitarie e sociali. Dopo questa pronuncia, molte Regioni si sono attivate per trovare un equilibrio tra rispetto della dignità umana e tutela delle fragilità, aprendo un dibattito cruciale sul futuro dell'assistenza e dei diritti civili in Italia.

«Dopo la ormai famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2019 in tema di suicidio assistito, secondo la quale colui che agevola il suicidio non è punibile quando il malato versi in particolari e determinate condizioni, che i giudici costituzionali indicano, molte Regioni si sono attivate per.

