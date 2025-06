UFFICIALE – Tudor rinnova con la Juventus e vola al Mondiale per Club

La Juventus conferma la fiducia in Igor Tudor, rinnovandogli il contratto e affiancandolo nel prestigioso viaggio al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Dopo un percorso di rinascita, il club bianconero punta sulla guida dell’allenatore croato per scrivere nuovi capitoli di successo. La fiducia reciproca e l'ambizione sono il carburante che spinge la Vecchia Signora verso traguardi ancora più ambiziosi. Tudor e la Juventus, una coppia pronta a volare alto!

La Juventus sceglie di proseguire con la guida di Igor Tudor. Il club bianconero rende ufficiale il rinnovo di contratto dell’allenatore, prima della partenza per gli Stati Uniti che ospiterà il Mondiale per Club. UFFICIALE – Dopo essersi affidata a Igor Tudor a marzo del 2025, per reindirizzare la rotta dopo i mesi di buio di Thiago Motta, la Juventus sceglie adesso di proseguire ancora con l’allenatore croato. Il tecnico e il club bianconero hanno prolungato il contratto, rendendolo ufficiale con un comunicato pubblicato su sito e social. Il cammino di Tudor proseguirà con l’imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove la Juventus raggiungerà l’Inter nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Tudor rinnova con la Juventus e vola al Mondiale per Club

