UFFICIALE – L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 415 milioni di euro

L'Inter fa un passo decisivo: ufficialmente, rimborsa in anticipo il bond da 415 milioni di euro. Questa mossa strategica segna un importante aggiornamento finanziario per il club, con dettagli e condizioni che saranno analizzati di seguito. Scopriamo insieme come questa operazione influenzerĂ il futuro dell'Inter e cosa comporta per i suoi investitori.

RIMNota ufficiale dell’Inter sul rimborso anticipato del Bond da 415 milioni di euro. Di seguito tutte condizioni e il comunicato. NOTA UFFICIALE – CON LA PRESENTE SI DĂ€ AVVISO ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di sottoscrizione datato 9 febbraio 2022 (l'”Atto di sottoscrizione”) da e tra, tra gli altri, Inter Media and Communication S.p.A. (l'”Emittente”), The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. in qualitĂ di trustee e rappresentante di sicurezza (rappresentante) dei Titolari (il “Trustee”), Intesa Sanpaolo S.p.A. In qualitĂ di agente di sicurezza (l'”Agente di Sicurezza”), The Bank of New York Mellon, Filiale di Londra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 415 milioni di euro

In questa notizia si parla di: ufficiale - inter - bond - milioni

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

UFFICIALE ? +++ L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni in scadenza al febbraio 2027 +++ “L’Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso, e con il presente avviso convoca al rimborso e rimborserà in data 26 giugno 2025, tutte le Obbligaz Vai su X

Inter, Oaktree chiede aiuto a Bank of America per rifinanziare il debito della società Bank of America, una delle maggiori società di servizi finanziari al mondo, è stata incaricata di valutare tutte le opzioni per rifinanziare il debito di 400 milioni di euro di bond ch Vai su Facebook

UFFICIALE – INTER, RIMBORSATO IL BOND DA 400 MLN! TUTTO ENTRO IL 26 GIUGNO; Ufficiale, l’Inter paga in anticipo BOND da 400 milioni: cosa succede; UFFICIALE - L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro: la nota del club.

Ufficiale, l’Inter paga in anticipo BOND da 400 milioni: cosa succede passioneinter.com scrive: Con un documento pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’ Inter ha fatto un grosso annuncio in data odierna, venerdì 13 giugno.