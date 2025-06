Ufficiale l'Inter rimborsa in anticipo il bond | 412 milioni di euro i dettagli e la deadline

L’Inter sorprende ancora, annunciando ufficialmente il rimborso anticipato del bond da 400 milioni di euro, previsto originariamente per febbraio. Questa mossa strategica rafforza la posizione finanziaria del club, offrendo maggiore stabilità e credibilità sul mercato. Vediamo insieme i dettagli, le motivazioni e le scadenze di questa operazione che potrebbe segnare un nuovo importante capitolo nella gestione economica dei nerazzurri.

Arriva il comunicato ufficiale: l`Inter ha diffuso la notizia di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza al febbraio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: ufficiale - inter - anticipo - bond

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

Ufficiale, l'#Inter rimborsa in anticipo il #bond: cifra complessiva di 412 milioni di euro, tutti i dettagli e la deadline #Oaktree https://calciomercato.com/news/ufficiale-inter-rimborsa-in-anticipo-il-bond-cifra-complessiva-di-412-milioni-tutti-i-dettagli-e-la-deadline- Vai su X

UFFICIALE - L'Inter rimborsa in anticipo (entro fine giugno) il bond da 400 milioni in scadenza nel febbraio 2027. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota ufficiale! Vai su Facebook

L'Inter rimborsa in anticipo il bond di 400 milioni con scadenza a febbraio 2027; Ufficiale, l’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni: ora il rifinanziamento; Inter-Oaktree, buone notizie: rimborsato in anticipo il bond di 400 milioni con scadenza a febbraio 2027.

Inter, rimborsato in anticipo il bond ereditato da Tohir e Suning - I nerazzurri si portano avanti rispetto alla scadenza del 2027 e aspettano l'autorizzazione di Oaktree per concludere l'operazione ... corrieredellosport.it scrive

Ufficiale, l'Inter rimborsa in anticipo il bond: cifra complessiva di 412 milioni, tutti i dettagli e la deadline - Arriva il comunicato ufficiale: l’Inter ha diffuso la notizia di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza al febbraio 2027. Come scrive msn.com

Ufficiale: l’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027: la nota del club - RIMNota ufficiale dell'Inter sul rimborso anticipato del Bond da 415 milioni di euro. Secondo informazione.it