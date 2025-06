UeSchlein a Giovani Confindustria | avanti con integrazione con chi ci sta

Elly Schlein mette in guardia: l’Europa deve superare l’unanimità per fronteggiare le sfide globali, tra cui la guerra commerciale e la pressione di Usa e Cina. Alla giovane platea di Confindustria, invita a unire le forze e a proseguire con determinazione verso un’integrazione più forte e condivisa. È il momento di agire, senza perdere tempo, per costruire un futuro resiliente e competitivo. La strada è tracciata: avanti con integrazione con chi ci sta.

Roma, 13 giu. (askanews) – Bisogna “sventare una guerra commerciale”, ma l’Europa è presa in una morsa tra gli Usa e la Cina e “dobbiamo reagire”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando all’assemblea dei giovani di Confindustria. La prima cosa da fare, ha spiegato, è “superare l’unanimità, perché con l’unanimità non gestisci nemmeno un condominio. Come si è fatto con l’euro, con Schengen”. Servono “passi avanti con l’integrazione europea a partire con chi ci sta. Perché altrimenti rischiamo di essere frenati mentre ci schiacciano”. E bisogna ricordare, ha aggiunto, che “anche dentro l’Ue Trump può contare su dei suoi alleati che nel nome del nazionalismo frenano l’avanzamento europeo su settori su cui è indispensabile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

