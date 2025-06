Ucraina-Russia Kiev | Non negoziamo più con Mosca senza un cessate il fuoco

In un clima di crescente tensione tra Ucraina e Russia, Kiev chiarisce che i negoziati sono congelati fino a un cessate il fuoco. La linea dura del governo ucraino si accompagna a nuovi aiuti europei, mentre la diplomazia sembra attraversare una fase critica. La questione rimane al centro dell'attenzione internazionale: senza un accordo per fermare le ostilitĂ , la pace resta ancora un obiettivo lontano.

(Adnkronos) – "L'Ucraina non è piĂą interessata a proseguire i negoziati con la Federazione russa se non verrĂ concordato un cessate il fuoco". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. "Abbiamo visto la totale inadeguatezza della delegazione russa, ci chiedono la resa", ha aggiunto su Telegram. Dall'Europa arrivano intanto nuovi aiuti a Kiev. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - kiev - negoziamo

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Ucraina-Russia, Kiev: Non negoziamo più con Mosca senza un cessate il fuoco; L'accordo tra Trump e Putin: «Negoziamo il cessate il fuoco»; «Negoziamo per la pace»: Leone XIV offre un tavolo permanente in Vaticano.

Ucraina-Russia, Kiev: "Non negoziamo più con Mosca senza un cessate il fuoco" Da msn.com: "L'Ucraina non è più interessata a proseguire i negoziati con la Federazione russa se non verrà concordato un cessate il fuoco".