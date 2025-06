Ucraina Medio Oriente Nato Verso il G7 in Canada con vista Piano Mattei

Settimana intensa per Giorgia Meloni, tra incontri di rilievo come il G7 in Canada e il Vertice di Roma dedicato a Piano Mattei e Global Gateway. Tra questioni urgenti come Ucraina, Medio Oriente e NATO e ambiziosi progetti di sviluppo internazionale, si delinea una strategia globale che mira a rafforzare l’Italia nel contesto mondiale. Un momento cruciale per definire le future alleanze e iniziative di politica estera, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del nostro Paese sulla scena internazionale.

SarĂ , la prossima, una settimana densa di appuntamenti di carattere internazionale per Giorgia Meloni, come il G7 in Canada e il Vertice di Roma tra Piano Mattei e Global Gateway. Un doppio momento di riflessione e progettazione distribuito su una duplice direzione di marcia: da un lato dossier contingenti come Ucraina, Medio Oriente e Nato; dall’altro la fase due che vede coinvolti i leader africani, i vertici delle istituzioni finanziarie multilaterali, Ue e Italia per dare profonditĂ ad un’iniziativa di ampio respiro. Nel mezzo il ruolo dell’Italia, con la ritrovata centralitĂ che ha riconosciuto al governo anche Le Figaro (“Meloni primadonna”). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ucraina, Medio Oriente, Nato. Verso il G7 in Canada (con vista Piano Mattei)

In questa notizia si parla di: ucraina - medio - oriente - nato

Asia, Medio Oriente, Ucraina: il momentum distensivo - In un contesto globale che pare avviarsi verso la distensione, i recenti accordi tra India e Pakistan e tra Cina e Stati Uniti offrono segnali di speranza.

Medio Oriente, Ucraina, le spese per la difesa, al centro dell'incontro ieri a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario generale della Nato Rutte. In serata, la premier si è collegata con la festa per i 25 anni di "Libero" tornando sui referendum @noemigiunt Vai su X

Dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, all’elezione di Papa Leone XIV. A #LiveIn Milano Liliana Faccioli Pintozzi ha intervistato il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. “Mai avrei pensato che nel 2025 saremmo arrivati a quest Vai su Facebook

Guerra, ultime notizie. Gaza, Ynet: accordo per tregua e rilascio ostaggi entro due settimane. Zelensky: «Sono 800mila i soldati russi in Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Mi dimetto subito se sì a Ucraina in Nato; C’era una volta l’Occidente.

Un fronte può bastare. Il Medio Oriente esplode, ma la Nato di Rutte guarda solo all'Ucraina - indietro rispetto all’amministrazione Biden, sul Medio Oriente, sempre più emergenza globale senza nulla ... Scrive huffingtonpost.it

Mosca: Nato strumento di aggressione e scontro. Rutte conferma Ucraina nella Nato - Al momento resta lo stallo riguardo del maxi scambio di prigionieri deciso dalle rispettive delegazioni nel secondo round dei colloqui di Istanbul ... Secondo ilsole24ore.com

Ucraina, vertice dell’Aia senza Kiev: Zelensky sarà solo alla cena. Il veto di Trump anche al G7 - Se due indizi fanno una prova, allora Volodymyr Zelensky ha più di un motivo per non ... ilmessaggero.it scrive