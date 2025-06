Ucraina | Continueremo i negoziati con Mosca solo se si discuterà di cessate il fuoco

L'Ucraina ha chiarito la sua posizione: senza un cessate il fuoco, i negoziati con Mosca sono destinati a fermarsi. Il ministro degli Esteri Sybiha ha affermato che Kiev rimane impegnata nella ricerca della pace, ma non tollererĂ condizioni inaccettabili. Mentre l'Europa si confronta con il piano di riarmo, la scena internazionale si prepara a nuove sfide diplomatiche e strategiche. La pace, ora piĂą che mai, dipende dalla volontĂ di entrambe le parti di sedersi a un tavolo senza precondizioni.

Roma, 13 giugno 2025 – "L'Ucraina non è più interessata a proseguire i negoziati con la Federazione russa se non verrà concordato un cessate il fuoco ". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha,  sottolineando che Kiev "rimane impegnata negli sforzi di pace ". "Abbiamo visto la totale inadeguatezza della delegazione russa, ci chiedono la resa ", ha aggiunto su Telegram. Intanto, mentre l'Europa discute del piano di riarmo  e sulle strategie per la sicurezza internazionale, la Germania ha assicurato una nuova fornitura aerea triennale a Kiev. Ma Zelensky punta a finire la guerra entro l'anno e assicura: "Non significa che la guerra durerà altri tre anni".

In questa notizia si parla di: ucraina - negoziati - cessate - fuoco

