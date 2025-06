Ubriaco molesta due donne al bar e poi guida a fari spenti e contromano | nel guai 24enne della provincia di Sondrio

Un episodio che lascia senza parole quello accaduto ieri sera a Como, dove un giovane di soli 24 anni della provincia di Sondrio ha seminato il panico. Dopo aver molestato due donne in un bar, si è messo alla guida in modo irresponsabile, contromano e con i fari spenti, rischiando la vita di tutti. La sua bravata si è conclusa con una denuncia, la perdita di 10 punti sulla patente e due ordini di allontanamento. Un gesto che evidenzia quanto sia fondamentale mantenere comportamenti responsabili.

Prima molesta due donne in un bar, poi sale in macchina e si mette a guidare contromano e, per di più, a fari spenti: ora è stato denunciato, ha perso 10 punti sulla patente ed è stato oggetto di ben due ordini di allontanamento. Ha quasi dell'incredibile quanto successo ieri sera a Como e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Ubriaco, molesta due donne al bar e poi guida a fari spenti e contromano: nel guai 24enne della provincia di Sondrio

In questa notizia si parla di: molesta - donne - fari - spenti

Molesta due donne al bar, poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti: denunciato 24enne - Un giovane di 24 anni ha messo in allarme la comunità con comportamenti pericolosi e intimidatori. Dopo aver molestato due donne al bar, si è messo alla guida in stato di ebbrezza, contromano e senza luci, rischiando gravemente la sicurezza di tutti.

Ubriaco, molesta due donne al bar e poi guida a fari spenti e contromano: nel guai 24enne della provincia di Sondrio; Molesta due donne al bar, poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti: denunciato 24enne; Rapine e inseguimenti, weekend di arresti nel territorio di Cerignola.