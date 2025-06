Ubriaco contromano e a fari spenti | 24enne fermato e denunciato dalla polizia

Un episodio di pura follia ha scosso la provincia di Sondrio: un 24enne, in stato di ebbrezza, ha guidato contromano e senza fari accesi, creando un grave pericolo sulla strada. La sua folle corsa è stata fermata dalla Polizia, allertata da cittadini esasperati dalle molestie in un bar. Un episodio che evidenzia quanto sia importante il senso civico e la prevenzione. La vicenda si conclude con l’arresto e una denuncia formale.

Intervento degli agenti dopo la segnalazione di molestie in un bar. Giovedì 12 giugno 2025, un giovane di 24 anni residente in provincia di Sondrio è stato fermato dalla Polizia di Stato in condizioni di grave pericolo per la sicurezza pubblica. Il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, guidava contromano e con i fari spenti, mettendo a rischio la circolazione stradale. La segnalazione e le molestie. Tutto è iniziato intorno alle 23 nei pressi di un bar in via Geno, dove una telefonata alla centrale ha segnalato la presenza di un giovane che stava molestando due ragazze sedute all'esterno del locale.