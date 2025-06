Ubisoft | ex dipendenti sono stati accusati di aver molestato delle colleghe legandole alle sedie

Come un'onda che scuote le fondamenta dell'industria videoludica, le recenti accuse contro ex dirigenti di Ubisoft gettano nuova luce sulla necessità di un cambiamento culturale profondo. Le testimonianze scioccanti di molestie e abusi psicologici svelano un ambiente tossico e silenzioso, ora sotto i riflettori della giustizia. È un momento decisivo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui il settore affronta le problematiche di rispetto e tutela dei diritti di ogni lavoratore.

Una serie di testimonianze scioccanti scuote l’industria videoludica: tre ex dirigenti di Ubisoft sono sotto processo in Francia con accuse pesantissime di molestie sessuali ed abusi psicologici. Le udienze, iniziate nel giugno 2025, rivelano un clima tossico protrattosi per anni negli uffici parigini dell’azienda. È il primo grande processo legato al movimento #MeToo nel mondo dei videogiochi, e potrebbe segnare un punto di svolta storico. Come leggiamo su The Guardian, durante quattro giorni di udienze presso il tribunale di Bobigny, nella periferia di Parigi, ex dipendenti di Ubisoft hanno raccontato episodi gravissimi di violenze fisiche e verbali, spesso minimizzati o ignorati dai vertici dell’azienda. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ubisoft: ex dipendenti sono stati accusati di aver molestato delle colleghe, legandole alle sedie

