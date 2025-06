Twin Peaks su MUBI | dopo 35 anni l’assassino di Laura Palmer è ancora spoiler?

Se sei pronto a immergerti nuovamente nell’atmosfera misteriosa di Twin Peaks, ora disponibile su MUBI, puoi riscoprire un capolavoro che ha rivoluzionato la serialità. Con il ritorno della serie e la possibilità di rivedere l’episodio pilota in un evento speciale a Roma, ci si chiede: svelare la grande svolta potrebbe influenzare il modo in cui i nuovi spettatori vivono questa storia senza tempo? La risposta sta proprio nel cuore delle emozioni che questa serie suscita.

Un nuovo pubblico potrebbe appassionarsi alla serie cult, tornata in streaming. Con una domanda: rivelarne la svolta principale potrebbe cambiare il back degli spettatori? Se c'è una serie che ha plasmato la serialità per come la conosciamo oggi, questa è stata sicuramente Twin Peaks di David Lynch. 35 anni dopo, è stato proiettato l'episodio pilota al Parco della Cervelletta a Roma per il Cinema in Piazza. Ora le prime due stagioni sono in streaming su MUBI. Non solo: "il monolite della serialità moderna" come lo ha definito Marco Spagnoli sarà celebrato anche all'Italian Global Series Festival con la proiezione della prima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it