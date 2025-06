Tutto pronto per le nozze di Bezos a Venezia | Lady Gaga DiCaprio e 250 ospiti vip

Previsti 27 cambi d’abito, sold out gli hotel e c’è chi contesta con striscioni contro il miliardario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tutto pronto per le nozze di Bezos a Venezia: Lady Gaga, DiCaprio e 250 ospiti vip

In questa notizia si parla di: tutto - pronto - nozze - bezos

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Nozze Bezos-Sanchez a Venezia con 250 invitati, 30 taxi prenotati. Alcuni alberghi sono stati riservati in esclusiva. #ANSA Vai su Facebook

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Venezia si prepara alle nozze da favola Vai su X

Tutto pronto per le nozze di Bezos a Venezia: Lady Gaga, DiCaprio e 250 ospiti vip; Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tutto pronto per il matrimonio in Laguna: Lady Gaga super ospite, i 27 cambi d'ab; Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Venezia si prepara alle nozze da favola.

Tutto pronto per le nozze di Bezos a Venezia: Lady Gaga, DiCaprio e 250 ospiti vip - E’ tutto pronto, ma a Venezia c’è chi storce il naso per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma dal 24 al 26 giugno. Segnala msn.com

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Venezia si prepara alle nozze da favola - per il matrimonio dell'anno: dal 24 al 26 giugno, la Serenissima sarà il palcoscenico del sontuoso 'sì' tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini ... Secondo msn.com

Bezos, Tommaso Cacciari: «Contro il matrimonio? Anche gli animali gonfiabili» VIDEO - E’ tutto pronto, ma a Venezia c’è chi storce il naso per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma dal 24 al 26 giugno. informazione.it scrive