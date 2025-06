Tutto dal Sahara Meteo Italia quando arriva la Goccia fredda Mario Guliacci avvisa gli italiani

L’Italia si prepara a vivere giorni di caldo torrido e afa insopportabile, mentre gli esperti di Meteo Italia avvisano sull’arrivo della tanto attesa goccia fredda Mario Guliacci. La nostra penisola è al centro di un’intensa “blocco a Omega”, che intrappola l’aria calda e rischia di alimentare ondate di calore estremo. Ma quando arriverà davvero questa perturbazione tanto attesa? Scopriamolo insieme e prepariamoci al meglio per affrontare l’estate più calda di sempre.

L’Europa si prepara a vivere giorni di caldo torrido, protagonisti di un’estate che si annuncia estrema già a metà giugno. L’origine del fenomeno risiede in una particolare configurazione atmosferica che i meteorologi chiamano “blocco a Omega”: una disposizione dei sistemi di pressione che vede un robusto anticiclone bloccato tra due aree di bassa pressione, a est e a ovest, il quale agisce come una cupola che intrappola l’aria calda proveniente dal Sahara e la convoglia verso il cuore del continente. Questo tipo di struttura, sempre più frequente negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, si estenderà fino alla Scandinavia portando stabilità diffusa e un deciso aumento delle temperature in diverse aree del centro e nord Europa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it