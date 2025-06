Tutto dal Sahara Meteo Italia quando arriva la Goccia fredda Mario Giuliacci avvisa gli italiani

L’estate in Italia si prospetta più intensa e afosa che mai, con temperature record e picchi di caldo torrido. La causa? un “blocco a Omega” che intrappola l’aria calda, minacciando un’ondata di grande calore. Ma cosa succederà quando arriverà la tanto attesa goccia fredda di Mario Giuliacci? Scopriamo insieme come questa perturbazione cambierà il volto del meteo italiano, portando novità e sorprese per le prossime settimane.

L’Europa si prepara a vivere giorni di caldo torrido, protagonisti di un’estate che si annuncia estrema già a metà giugno. L’origine del fenomeno risiede in una particolare configurazione atmosferica che i meteorologi chiamano “blocco a Omega”: una disposizione dei sistemi di pressione che vede un robusto anticiclone bloccato tra due aree di bassa pressione, a est e a ovest, il quale agisce come una cupola che intrappola l’aria calda proveniente dal Sahara e la convoglia verso il cuore del continente. Questo tipo di struttura, sempre più frequente negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici, si estenderà fino alla Scandinavia portando stabilità diffusa e un deciso aumento delle temperature in diverse aree del centro e nord Europa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

