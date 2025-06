Tutti pazzi per Giorgià | ecco perché Meloni ha conquistato anche la stampa francese

Scopri perché Giorgia Meloni sta conquistando anche la stampa internazionale: da “Le Figaro Magazine” a tutto il mondo, il suo carisma e determinazione stanno facendo scalpore. La prima donna alla guida dell’Italia, simbolo di forza e innovazione, si conferma una protagonista indiscussa della scena politica globale. Ma quali sono le ragioni di questo successo travolgente? Continua a leggere per scoprirlo.

Il prestigioso settimana le “Le Figaro Magazine” dedica la copertina a Giorgia Meloni e spi e ga, trami te il suo inviato speciale a Roma Jean-Marc Gonin, le ragioni del suo successo. Le Figaro Magazine, capofila della stampa francese. Versione italiana della Lady di ferro, i n poco pi ù di due anni e mezzo al potere, il primo Ministro italiano, prima donna nella storia a guidare il paese, si è affermata c ome figura centrale della politica italiana – scrive Gonin –. Il suo indice di popolarità rimane alto e i sondaggi favoriscono il suo partito. Leggi anche Rapporto choc sui Fratelli musulmani: "Vogliono sottometterci, minano la coesione nazionale". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tutti pazzi per Giorgià: ecco perché Meloni ha conquistato anche la stampa francese

