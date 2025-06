Tutti in piazza per la Spal Un fiume biancazzurro per difendere i colori | Ferrara merita rispetto

Un fiume biancazzurro invade le vie di Ferrara, unendo cuori e passione in un gesto di solidarietà e rispetto per la Spal. Uomo, donna, ultras e cittadini comuni insieme per difendere i colori che rappresentano l’anima della città. La loro presenza massiccia testimonia quanto l’amore per il club sia radicato nel nostro territorio, sottolineando che la salvezza della Spal è una battaglia di tutti. Perché, quando si tratta di Ferrara, nessuno si tira indietro.

Un fiume biancazzurro scorre per le vie del centro, dallo stadio Mazza a piazza del Municipio. Ci sono uomini e donne di tutte le età: ultras e tifosi, ma anche semplici cittadini che si rendono perfettamente conto della posta in gioco. La salvezza della Spal è troppo importante per la nostra città, e i ferraresi hanno risposto presente all’ennesima potenza. Circa 1.500 persone hanno partecipato al corteo di un’ora tra viale Cavour e corso Martiri della Libertà, altri 500 aspettavano l’arrivo in piazza, per un totale di 2mila cuori biancazzurri. L’appuntamento fissato sotto la curva Ovest è alle 19, ma gli organizzatori attendono le 19,30 per cominciare la camminata direzione Scalone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tutti in piazza per la Spal. Un fiume biancazzurro per difendere i colori: "Ferrara merita rispetto"

In questa notizia si parla di: piazza - spal - fiume - biancazzurro

Ferrara scende in piazza per salvare la Spal. Quasi 2mila persone in corteo – FOTO E VIDEO - Ferrara si anima con un corteo di quasi 2.000 persone, uniamoci per difendere la Spal e i suoi valori.

Dopo la mancata iscrizione in serie C, per la Spal si apre il baratro del fallimento. A Ferrara la rabbia e la delusione dei tifosi, in particolare verso la proprietà, guidata da Joe Tacopina Vai su Facebook

Tutti in piazza per la Spal. Un fiume biancazzurro per difendere i colori: Ferrara merita rispetto; TORNEO BIANCAZZURRO - Il Fiume Bannia vince sul gong e alza la coppa; Qn Magazine | Tutte le ultime notizie.

Popolo biancazzurro in piazza per difendere i colori. La Curva Ovest: "Chiediamo a tutta la città di partecipare" Lo riporta msn.com: L’iniziativa organizzata dagli ultras punta a coinvolgere l’intera cittadinanza, ...