Tutti a tavola con la Lilt Firenze al Galluzzo per sostenere l’assistenza domiciliare

Unisciti a noi al Galluzzo per una settimana di gusto e solidarietà, dal 24 al 29 giugno, in nome della prevenzione e dell'assistenza domiciliare contro i tumori. "Il Galluzzo per la Lilt" trasforma ogni cena in un gesto di speranza, portando la comunità a combattere insieme questa battaglia fondamentale. Vieni a condividere momenti speciali, perché anche un semplice pasto può fare la differenza—ti aspettiamo!

Firenze, 13 giugno 2025 – Si può sostenere la prevenzione dei tumori anche semplicemente cenando in compagnia. È questo lo spirito che da sempre anima l’appuntamento “Il Galluzzo per la Lilt”, la manifestazione che quest'anno dal 24 al 29 giugno porterà ogni sera, dalle 19.30, buon cibo e solidarietà nell’area feste di viale Tanini, nel cuore del Galluzzo. Organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Firenze l’iniziativa unisce volontari, cittadini e amici della Lilt in sei serate all’insegna della buona cucina, con pizze, primi piatti e specialità preparate e servite dai volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti a tavola con la Lilt Firenze al Galluzzo per sostenere l’assistenza domiciliare

In questa notizia si parla di: lilt - firenze - galluzzo - sostenere

Tutti a tavola con la Lilt Firenze al Galluzzo per sostenere l’assistenza domiciliare; LILT insieme a Esselunga per la prevenzione dei tumori cutanei.

Al via le visite gratuite di Lilt for Women contro il tumore al seno Lo riporta lanazione.it: grazie alla disponibilità del Comune e di Firenze Smart che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione.