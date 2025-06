Tutti a Campione per il freeroll dell' Italian Poker Challenge

Preparati a vivere un’emozione unica al Casinò di Campione d’Italia, il cuore pulsante del poker italiano! Dopo il successo della prima tappa del PokerStars Open, torna l’Italian Poker Challenge con un freeroll imperdibile. Partecipa gratuitamente e potresti conquistare uno dei tre ticket per il Main Event da 700.000 euro. Non perdere questa occasione: tutti a campione per un torneo che promette scintille e grandi vincite!

Italian Poker Challenge Campione 2025 Riporta assopoker.com: Dal 30 giugno al 7 luglio 2025 si svolgerà, nel Casinò di Campione d'Italia, l'Italian Poker Challenge, una prestigiosa rassegna torneistica di poker dal vivo.