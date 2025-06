tutte le tecnologie disponibili in campo per far luce sulla morte di antonia conti

L’indagine sulla tragica scomparsa di Antonia Conti si fa più serrata, con i carabinieri pronti a impiegare tutte le tecnologie scientifiche più avanzate. Dall’analisi forense alle ricostruzioni digitali, il team investigativo mira a chiarire ogni dettaglio e fare luce sulla verità, affinché giustizia possa essere fatta e il caso possa trovare finalmente una risposta definitiva.

Dopo i primi risultati dell'autopsia, che hanno confermato la compatibilità delle lesioni del cadavere con quelle riconducibili ad un investimento, i carabinieri del Nucleo Investigativo si preparano a mettere in campo tutte le tecnologie scientifiche per far luce sulla morte di Antonia Conti la.