Tuteliamo la longevità Al via un piano di interventi

Per garantire una vita lunga, attiva e dignitosa a tutti, è fondamentale implementare un piano di interventi innovativi e condivisi. La tutela della longevità si trasforma così in un’opportunità di crescita sociale e solidale, attraverso azioni concrete come la custodia sociale, l’assistenza domiciliare e progetti di housing sociale. È il momento di investire nella comunità, promuovendo inclusione e benessere per ogni individuo.

Avviare una micro-sperimentazione di "custodia sociale" per ridurre l' isolamento sociale, implementando forme di assistenza, a domicilio; incentivare o introdurre custodi e amministratori sociali; potenziare le attività legate alla formazione, alla condivisione di esperienze e alla prevenzione, l'attività volta a diminuire il digital divide; progetti di housing sociale o individuazione di spazi per abitazioni a prezzi calmierati; presenza di psicologo di comunità; attivazione di monitoraggio sociale nelle situazioni di fragilità; coinvolgimento di medici di medicina generale e altre strutture socio-sanitarie.

