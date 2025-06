Tute blu a giugno aumento ristretto | in busta paga solo 27 euro in più

A giugno, le tute blu hanno visto un aumento in busta paga di soli 27 euro, un incremento che lascia insoddisfatti lavoratori e sindacati. Con l’Ipca all’1,3%, le possibilità di superare i 100 euro rimangono lontane, come accaduto nel 2023 e 2024. Fim, Fiom e Uilm chiedono un rinnovo urgente del contratto nazionale: è ora di ascoltare le loro esigenze e tutelare meglio i lavoratori.

I DATI ISTAT. L’Ipca all’1,3% non permette di superare i 100 euro come nel 2023 e 2024. Fim, Fiom e Uilm: «La cifra è insufficiente. Bisogna rinnovare il contratto nazionale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tute blu, a giugno aumento ristretto: in busta paga «solo» 27 euro in piĂą

Tute blu, a giugno aumento ristretto: in busta paga «solo» 27 euro in più Scrive ecodibergamo.it: Stando alle previsioni diffuse dall’Istat, infatti, l’Ipca dovrebbe attestarsi al 2% annuo (solo nel 2026 la previsione è dell’1,9%) e i calcoli sono presto fatti.