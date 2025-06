Turista si siede su una sedia ma è un’opera di arte moderna e la manda in frantumi | è accaduto a Palazzo Maffei a Verona video

A Palazzo Maffei di Verona, un gesto inaspettato ha trasformato l’arte in tragedia: un turista, sedendosi sulla celebre "Sedia di Van Gogh" di Nicola Bolla, ha causato la rottura di un’opera composta da centinaia di Swarovski. L’incidente, avvenuto in assenza di sorveglianza, sottolinea l’importanza del rispetto per l’arte e il patrimonio culturale. A riflettere su questo episodio, ci si rende conto di quanto sia fondamentale proteggere le opere che raccontano la nostra storia.

Due turisti, in visita a Palazzo Maffei di Verona, hanno approfittato dell’assenza della sorveglianza per scattare una foto che ha avuto un esito devastante. L’uomo si è seduto sulla “Sedia di Van Gogh” dell’artista Nicola Bolla, composta da centinaia di Swarovski che si è rotta sotto il suo peso mentre una donna si apprestava a scattare la foto. L’opera, che non è stata pensata per essere toccata e utilizzata, ha riportato gravi danni. A denunciare l’accaduto è stata la direttrice del museo, Vanessa Carlon: «Sarebbe ridicolo se non fosse accaduto realmente. L’incubo di ogni museo». Il video della scena è stato registrato dalle telecamere interne ed è stato pubblicato in un reel sull’account Instagram di Palazzo Maffei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Turista si siede su una sedia (ma è un’opera di arte moderna) e la manda in frantumi: è accaduto a Palazzo Maffei a Verona (video)

